Oscar Opazo despidió a Martín Rodríguez: Es lamentable para el grupo, pero son oportunidades únicas

El lateral Oscar Opazo confirmó este viernes la salida de Martín Rodríguez, quien aceptó una oferta del fútbol turco y dejará Colo Colo después de cuatro meses.

"Es una baja sensible totalmente, sabemos la calidad de jugador que es. Es lamentable para el grupo, pero son oportunidades que son únicas", comentó en conferencia de prensa.

Agregó que "la mayoría o todos tomaríamos la misma decisión que él. En lo futbolístico y en lo económico es súper importante, todos los apoyamos".

"Si me baso en lo grupal, creo que es una baja sensible. Ojalá que no la podamos sentir mucho, es un jugador distinto y por eso duró tan poco acá", complementó.

Por último, cerró diciendo que "le deseo lo mejor y ojalá que su carrera siga para arriba".