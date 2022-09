Oscar Opazo: Jugar con el estadio casi repleto es una motivación extra

El lateral de Colo Colo Oscar Opazo reconoció que para el plantel es una motivación extra el contar con mayor aforo en el partido contra Unión Española de este jueves válido por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

"Con el aforo cambia bastante, no es lo mismo jugar con 10.000 personas que con 37.000. Va a ser una linda fiesta. Jugar con el estadio casi repleto es una motivación extra que tenemos todos en el equipo, se hace sentir el apoyo de nuestra gente. Cuidemos nuestra casa, es un llamado a los hinchas a que se comporten", declaró en conferencia de prensa.

El jugador del "Cacique" reconoció que en el partido contra La Calera sufrió una molestia muscular, que se agravó luego de un golpe que lo sacó del partido, pese a lo cual "espero llegar al cien por ciento el jueves".

En ese sentido, recordó la caída ante los "cementeros" y estimó que "no merecimos perder, creo que fue un buen partido. Cometimos errores que marcaron la diferencia y no podemos volver a cometerlos. Hay partidos que nos han costado porque los equipos cierran los espacios y al tener que concretar no hemos estado finos".

"Estos días sirvieron para recuperar jugadores que venían con molestias, en mi caso, en el de -Juan Martín- Lucero y se está incorporando César -Fuentes-, lo que es bueno para el equipo al tener más variantes de cara a la recta final", indicó, para luego descartar que en el equipo exista un "exceso de confianza", y en su caso en particular "trato de estar siempre al cien en cada jugada".

"Termino contrato, como es sabido, al igual que otros compañeros, pero todavía no hay ninguna conversación, solo enfocado en lo que es el campeonato, estamos todos en la misma, la mayoría de los titulares termina contrato a fin de año, pero el foco principal es el campeonato, después se verá a fin de año, se sentará a conversar", complementó.

Colo Colo y U. Española jugarán este jueves en el Monumental, desde las 18:00 horas.