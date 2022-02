Oscar Opazo: No hay que dramatizar porque empatamos, pero debemos corregir los errores

El lateral derecho de Colo Colo Oscar Opazo se refirió al empate del pasado domingo ante Deportes La Serena, asegurando que no se debe dramatizar el resultado, aunque admitió que hay cosas por mejorar de cara al duelo contra Audax Italiano de la tercera fecha del Campeonato Nacional.

"Jamás miramos en menos a ningún lugar. Sabíamos que La Serena no dejó una buena impresión en su primer partido, pero aprendieron de eso. El primer tiempo fue más favorable para nosotros que para ellos. Nos empataron empezando el segundo tiempo, crecieron y caímos en su juego. Debemos trabajar para que no vuelva a suceder. Por las ocasiones que generamos debimos haber ganado", apuntó en conferencia de prensa.

"Somos autocríticos, la responsabilidad es nuestra. Nosotros estamos en la cancha y tenemos las armas para poder solucionar o corregir lo que está pasando. Vamos a enfocarnos en Audax y en obtener los tres puntos que nos acerquen a la punta. No dramatizamos tanto, pero sabemos que tenemos que corregir para seguir en el camino que veníamos", agregó.

En esa misma línea, el ex Santiago Wanderers expresó que "no hay que dramatizar porque empatamos, van solamente dos fechas. No porque han perdido dos partidos (Audax Italiano) están muy mal. Va a ser un rival complicado. Los equipos que vienen al Monumental lo dan todo para intentar llevarse algo".

Opazo también pidió poner los pies sobre la tierra, apuntó que "ni cuando le ganamos a Católica nos sentimos los mejores. Tratamos de tener un equilibrio. Sabemos que tenemos sacar lecciones, que no vuelva a ocurrir e intentar sacar nuestro mejor juego el mayor tiempo posible".

Finalmente, el jugador se refirió a los objetivos para este año del Cacique, apuntando que "hay que pelear todo lo que disputa Colo Colo, la Copa Chile, hacer una buena presentación en la Copa Libertadores y en el Campeonato Nacional que el año pasado se nos escapó, pero con buen fútbol podemos lograrlo".

En cuanto a su rendimiento individual, indicó que "yo debo seguir creciendo en mi rendimiento, no bajarlo, para ser un aporte al equipo... Me siento muy bien, me recuperé muy bien de mi lesión, pude retomar el ritmo de competencia, pero no me nublo y soy autocrítico. Soy responsable, estuve al debe (en el segundo tiempo) y eso nos privó de sumar de a tres".