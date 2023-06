Oscar Opazo: No por volver a Colo Colo tengo el puesto cien por ciento asegurado

El zaguero Oscar Opazo volvió este viernes al Estadio Monumental en su retorno a Colo Colo y en su presentación se mostró cauto a la hora de sentirse titular en el equipo de Gustavo Quinteros, asegurando que viene a luchar por una camiseta con quienes están en el equipo.

"Fue corto mi paso por Argentina. No lo voy a negar, pero llego con la misma ilusión que llegué en 2017, con la idea de ser titular, de ganar cosas importantes. Acá me siento en casa, mis compañeros me recibieron muy bien y espero volver a entrenar pronto", dijo de entrada el lateral derecho.

Respecto a lo que se viene en el equipo, Opazo expresó que "la presión en este club es constante y si uno no siente esa presión, no podría jugar. Hubo compañeros que lo hicieron bien, a veces no tan bien, pero yo vengo la ilusión de pelear el puesto con quien me toque y no por llegar acá, tengo el puesto cien por ciento asegurado".

Opazo comentó su ilusión de que sus compañeros concreten la clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores.

"Es una ilusión pasar a la siguiente ronda. Hoy tenemos la posibilidad de jugar con público y sin duda será un envión avanzar a la siguiente fase", dijo.

Respecto a la motivación por volver al cuadro albo solo seis meses después de haber partido a Racing, el lateral contó que "quería volver a jugar, sentirme importante, estar todos los fines de semana disputando los 90 minutos. Me pude haber quedado hasta fin de año, pero no iba a estar feliz conmigo mismo y esa fue la gran razón de volver. Sentirme querido e importante dentro de un equipo".

Sobre su paso por Racing no quiso profundizar, pero contó que "fue una linda experiencia, corta sí, pero aprendí mucho. Los compañeros y los hinchas me trataron bien, se potaron bien y faltó jugar más, que fue lo que motivó este retorno".