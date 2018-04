Pablo Guede le ofreció disculpas a Hoyos y a la U por el cartel del Superclásico

El renunciado entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, pidió disculpas este jueves a su par de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, por el cartel que apareció en la puerta del camarín "albo" tras el Superclásico.

"Le quiero pedir disculpas a Hoyos por el cartel, decirle que no fuimos nosotros, ni el plantel. Fue un empleado del club. Si yo hubiese estado eso no habría pasado. Quería pedir perdón, no fue correcto", indicó el DT trasandino sobre el papel que decía de manera burlesca: "Barcelona 1 v/s Colo Colo 3".