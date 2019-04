Pablo Mouche: En Chile me encontré con una liga de buena calidad

Pablo Mouche, extremo izquierdo de Colo Colo, conversó este miércoles con nuestro panel de Al Aire Libre en Cooperativa y compartió su análisis respecto al fútbol chileno luego de sus pasos por Argentina, Turquía y Brasil. Para el ex Boca Juniors la liga nacional es de "buena calidad", con una mixtura entre jugadores de mucha experiencia y con valores de proyección, por lo que tiene una sensación muy positiva hasta el momento.

"Nosotros entre los jugadores lo tomamos muy profesional, yo fui a jugar a la liga turca depués de Boca en el 2012, pensando que me iba a encontrar una liga no competitiva, que me iba a aburrir, después de la Copa Libertadores y salir campeón varias veces, pero me encontré con una liga súper competitiva y me resultó positivo", señaló.

"Gané en lo ecónomico, pero también en los futbolístico. Acá (en Chile) me encontré con una liga con buena calidad e jugadores que pasaron por Europa y que volvieron, con jugadores jóvenes que quieren hacer una carrera, que tienen mucha calidad. Por ahora es positivo para mí", dijo el oriundo de San Martín.

Mouche valoró el funcionamiento general de Colo Colo, por su propuesta de buscar siempre el protagonismo en los partidos, destacó además la dupla que hace con Gabriel Suazo por la banda izquierda, pero en especial, resaltó a Jorge Valdivia por su determinante aporte dentro de la cancha.

"Hay varios puntos, uno que es la inteligencia, el panorama de Jorge. Es el jugador de calidad, distinto, que no quedan muchos. Sabe cuando darte la pelota o dejarla pasar, es uno de esos jugadores con una calidad diferente al resto, el rival lo toma con mayor preocupación, te arrastra marcas y te deja el tiempo para que busques el espacio justo. Son varios los puntos en donde lo puedes mirar, si puedes aprovechar (a un jugador como Valdivia) puedes sentirte muy cómodo", comentó.

Sobre el último duelo en el Campeonato Nacional, donde el plantel Colo Colo exhibió toda su frustración en los túneles del estadio CAP de Talcahuano al sufrir un empate 1-1 ante Huachipato en la última jugada, aclaró que "son cosas que quedan ahí, por la calentura nuestra y la impotencia de dejar escapar un partido que teníamos ganado, entonces nada, son discusiones normales entre jugadores, funcionarios, lo que sea, pero queda todo ahí y después no pasa nada".