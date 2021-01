Pablo Mouche: Fue lo más correcto no recibir el bono por no descender, la mejor decisión

El delantero de Colo Colo Pablo Mouche se refirió al difícil momento de su equipo, en zona de descenso directo, a falta de ocho partidos, y también habló sobre el bono por no descender que ofreció el presidente Aníbal Mosa y que finalmente el plantel rechazó.

Mouche señalóen CDF que "fue lo más correcto no aceptar el bono, la mejor decisión que se pudo tromar en este momento. En lo personal no recibiría un bono por salvarse en un club tan grande como Colo Colo. Nunca estuvo contemplado".

En lo deportivo, aseveró que "estamos en una situación límite y derrotas como la de Santiago Wanderers (3-0 el miércoles pasado) nos golpean mucho más fuerte. Esperamos mejorar y el domingo confirmar el alza que tuvimos en los partidos anteriores al último".

Además, el ariete dijo que "no me pongo en el escenario del descenso, pero sí estamos conscientes de la situación que estamos viviendo. Quizás esperando (jugando de forma más defensiva) nos está yendo mejor en los partidos, así que esperamos ir mejorando".

Finalmente, destacó que "los jugadores como Matías Fernández y Jorge Valdivia sufren porque no pueden demostrar toda su capacidad, pero no es a ellos a quienes debemos cargar la mano. Matías mostró una gran mejora antes de la última lesión y el Mago requiere tiempo, aunque nosotros lo necesitamos como sea".

Colo Colo recibe a Everton este domingo a las 18:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio Monumental.

Su renovación y el conflicto con Julio Barroso

Sobre su renovación, recientemente consumada, la cual estuvo en entredicho hasta los últimos días de diciembre, el ex Boca Juniors expresó que "me molestó que se dijeran mentiras, como que no quería jugar i que buscaba irme a otro club".

"Siempre estuve contento en Colo Colo y todos sabían que mi contrato terminaba el 31 de diciembre, lo que me provocó pasar por un momento muy estresante, de mucha incertidumbre y dudas. La gente cree que somos robots y que estas cosas no afectan. Por suerte se solucionó el tema y esperemos que sea con un final feliz y nos quedemos en Primera".

Sobre el problema con Barroso, en medio del torneo, Mouche señaló que "con Julio nos conocemos desde el 2005, no somos amigos, pero tenemos una buena relación. Tuvimos un intercambio de opinión y después nos dimos la mano, pero hubo versiones que casi llegamos a los golpes, y eso es falso".

Para terminar, aclaró que "tuve una lesión por apurar un problema en el gemelo. También dijeron que yo pasaba lesionándome y solo tuve dos lesiones en dos años", esclareciendo también que tras el gol con Audax Italiano (en el triunfo por 1-0 en diciembre pasado), la celebración no fue dedicada a los dirigentes, sino que una descarga. Si tuviera que decir algo, se los digo personalmente".