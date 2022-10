Pablo Mouche: Si aparece un llamado de la UC, me seduce; a la U le diría que no

El ex delantero de Colo Colo Pablo Mouche aseguró que está con el paso en su poder y ante la posibilidad de volver a Chile para jugar en alguno de los dos clásicos rivales de los albos, fue claro.

"Si aparece un llamado de Universidad Católica, me seduce mucho más, ya que no es el clásico rival. A Universidad de Chile le diría que no", dijo tajante en diálogo con DirecTV.

Explicó que "sigo vigente. No he descartado volver a Chile, tendré que analizar las propuestas con mi familia. El fútbol chileno es de mi gusto, me adapté rápido".

Mouche además contó detalles de su salida del elenco albo y aseguró que el haber tomado la voz en los momentos más complejos de la pandemia le pasó la cuenta.

"Se puso muy tensa la negociación al comienzo de la pandemia. Cuando hay mucha gente involucrada es difícil ponerse de acuerdo. Fue pasando el tiempo y sabíamos que los referentes íbamos a pagar el precio más caro en Colo Colo", expresó.