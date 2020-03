Pablo Mouche sobre Mario Salas: En el 2020 nunca se encontró el funcionamiento

El atacante de Colo Colo se refirió a los trabajos con el ex DT del "Cacique".

El atacante de Colo Colo Pablo Mouche afirmó que este 2020 el equipo "nunca encontró el funcionamiento" adecuado con el entrenador Mario Salas, en cuyo proceso además reconoció algunos "altibajos".

"No pasaba nada raro, creo que en este año y pocos meses de trabajo se vivieron muchos momentos en el ciclo de Mario, de muchos altibajos; el 2019 se empezó de buena forma y despues se tuvo un bajón importante, fuimos irregulares en juego y resultados", declaró en el Canal del Fútbol.

"Después, al término del primer semestre del 2019 subimos un poco más, volvimos a retomar la confianza y estuvimos cerca de la punta, pero el segundo semestre lo empezamos mal, no sabemos por qué, si por reajo, desconfianza o falta de funcionamiento en el juego", continuó.

"Despues, volvimos a retomar un poco esa senda en el final, antes del estallido social, donde comenzamos a tener algunos resultados positivos y sostener el segundo puesto. Después vino la pretemproada, la Copa Chile, con poco tiempo de trabajo, con gente que se fue y gente nueva que se unió al grupo y nunca se encontró el funcionamiento", concluyó Mouche.

Posteriormente, Mouche también indicó que con el entrenador interino Gualberto Jara "vimos un crecimiento y cambio de imagen en varios partidos, aunque hay que ser realistas, no haciendo un gran fútbol como todos esperamos, porque eso cuesta trabajo", y además dedicó palabras a Gustavo Alfaro, una de las alternativas para el banco del cuadro "popular".

"Mi experiencia con Gustavo fue muy buena, me dio una oportunidad buena en el sentido futbolístico (...) le agradezco porque me dio una oportunidad muy buena, tuve una linda experiencia donde me dio minutos que necesitaba y traté de aprovecharlos al máximo", declaró.