Pablo Mouche: Tenemos que dejar a Colo Colo en Primera División, ese es el objetivo

El delantero argentino Pablo Mouche, autor del gol con que Colo Colo venció a Everton para salir del último puesto del Campeonato Nacional, habló este lunes en conferencia de prensa y aseguró que el único objetivo que se ha propuesto el plantel es poder mantener a los albos en la Primera División.

"La exigencia la tenemos siempre y no sólo por el funcionamiento, sino por entregar más del 100 por ciento por esta camiseta, por la situación en la que estamos. Siempre debemos tener en cancha ese plus que tiene el jugador de Colo Colo, por esta camiseta y esta historia ya que sabemos lo que representamos y la situación en la que estamos. Tenemos que dejar a Colo Colo en Primera División, ese el objetivo de esta parte del año. Nos encontramos en un momento complicado", reconoció el ex Boca Juniors.

En esa línea, aseguró que más que jugar bonito, lo que hoy interesa es sumar. "Venimos trabajando varias ideas tácticas y formaciones para el funcionamiento de cada partido, dependiendo las características del rival. Siempre tenemos la exigencia de intentar jugar mejor y hacer el trabajo que en la semana nos indica Gustavo (Quinteros)", apuntó.

"La situación no es fácil, pero jugar bien requiere de muchas situaciones y de la perspectiva de cada uno. En los últimos cinco partidos, salvo el de Santiago Wanderers, hemos mejorado en muchos aspectos y hemos realizado cosas buenas. Nos cuesta reaccionar y salir fortalecidos, pero hemos tenido grandes momentos, siendo mejor que el rival y por eso hemos conseguido puntos", agregó.

¿Renueva?

Sobre su futuro en el club, Mouche prefirió ser cauto y expresó: "Al final del torneo ojalá podamos lograr el objetivo que es dejar a Colo Colo en Primera y luego tendremos tiempo para analizar qué cosas se hicieron bien o mal, qué se debe cambiar o quién se debe quedar. Esos análisis son para después, ahora debemos estar concentrados en sacar esto adelante, hay que estar enfocados en jugar al fútbol, mejorar, sacar los puntos que nos faltan para salvarnos y ganar todos los partidos que nos quedan que son siete finales, después se harán los análisis y se tomarán las decisiones".

Asimismo, añadió que "a veces me cansa hablar del mismo tema, de la crisis o los conflictos. Fui muy claro hace unos días cuando dije que no sirve de nada seguir escarbando en lo que pasó. Hoy debemos estar convencidos y unidos como grupo y como institución, con la compañía de la gente para sacar esto adelante".

La U. de Conce

Colo Colo enfrentará el miércoles a Universidad de Concepción por la fecha 30 del Campeonato Nacional desde las 17:00 horas. Mouche también tuvo palabras para el cuadro "penquista".

"Sabemos que nos vamos a encontrar con un rival muy difícil que está en una situación complicada y que viene de ganar. Saben que si les ganamos nos acercamos a ellos en la tabla y se van a enredar en la ponderada. Tienen jugadores muy peligrosos de mitad de cancha para adelante, pero nosotros debemos estar muy concentrados desde el primera minuto. Debemos estar sólidos y fuertes en la mitad de la cancha", expresó.

Finalmente, Mouche se negó a hablar del Superclásico que los albos jugarán el domingo ante Universidad de Chile, aunque aseguró que hablará el viernes si vencen a los de El Campanil.

"Debemos ir paso a paso, tenemos siete finales y la de miércoles es la primera de ellas", cerró.