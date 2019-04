Pablo Mouche y el fútbol chileno: Termino cansadísimo y despierto con dolores

El delantero argentino de Colo Colo, Pablo Mouche, reveló que le ha costado adaptarse físicamente al ritmo del fútbol chileno, reconociendo que ha terminado algunos partidos "cansadísimo" y que despierta "con dolores".

En conversación con Las Ultimas Noticias, el delantero afirmó que siempre trata pensar en positivo, habló del "sello" que tiene el fútbol nacional y cómo se ha ambientado al país.

Confesó que no pensaba que las cosas le saldrían tan rápido en el "Cacique", donde lleva ocho encuentros y tres goles. "No lo esperaba, en particular el cariño de la gente. Tampoco me creo el mejor o que me gané a la hinchada. Son cosas lindas, pero los futbolistas tenemos que estar preparados para lo malo", expresó en la entrevista.

Sobre el balompié chileno, el extremo izquierdo albo admitió que llegaba con la idea de que era un fútbol menos intenso. "He terminado partidos cansadísimo, al otro día me levanto con dolores. Lo veo como un fútbol en el que los equipos intentan jugar bien, con trabajo de movimientos, con una intención de salir jugando".

La adaptación ha sido sencilla para el trasandino, en especial porque se encontró con excompañeros, como José Manuel Insaurralde y Agustín Orión: "'Chaco' es mi compañero de pieza en la concentración. Los que me conocían me hicieron sentir cómodo apenas llegué. Matías Zaldivia también. Ese es mi grupito de los mates en la mañana, de las juntas de comer asado (...) La sede es la casa de Mati, porque tiene parrilla fija, con carbón, como en Argentina. 'Chaco' es el que cocina".