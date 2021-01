Pablo Mouche y el repunte de Colo Colo: Lo mejor que hicimos fue aceptar que habíamos tocado fondo

El argentino Pablo Mouche, delantero de Colo Colo, analizó el complejo presente del equipo de cara a las "cuatro finales" para evitar el descenso y apuntó que el repunte en las últimas fechas fue porque en el plantel asumieron que habían tocado fondo.

"Lo mejor que hicimos fue aceptar la alarmante situación en la que estamos. Ajustando el funcionamiento, haciendo un equipo más sólido de atrás hacia adelante. Fueron las claves de esta levantada, de este rendimiento en los últimos partidos. De conseguir los resultados que necesitábamos para salir del fondo y ganar más confianza, porque nos encontrábamos en una situación compleja e incómoda, las cosas no se daban de la forma que queríamos desde la vuelta de la pandemia. Aceptar y ser realistas, donde estábamos parados, pensar y dar vuelta la página. Darnos cuenta que habíamos tocamos fondo", profundizó Mouche en ESPN.

Además, explicó que como delantero también entiende la situación y que "la prioridad es el equipo, aportar en lo que uno pueda, hacer lo mejor y dejar los egos de lado, lo que uno está acostumbrado".

"Hoy tenemos que sacrificarnos, estar siempre ayudando a la línea de volantes, hacer el esfuerzo, pero de ahí viene esta levantada, en hacernos sólidos, un equipo duro y molesto, aprovechar los errores del rival y tratar de hacer la diferencia", agregó.

"¿Es normal que se cambien tres entrenadores en un año?"

Mouche, además de la autocrítica, también apuntó que hubo situaciones irregulares en un año atípico para Colo Colo, y cuestionó si es normal tener tres entrenadores en un año, recordando el despido de Mario Salas, la salida del director deportivo Marcelo Espina y el interinato de ocho meses de Gualberto Jara.

No obstante, evitó profundizar en todo lo malo que pasó: "Sería un error revolver en lo que se hizo mal, pensando en lo último que nos queda".

"Este año no fuimos un equipo regular ni estuvimos a la altura de la camiseta de Colo Colo", reiteró.

Finalmente, elogió a Gustavo Quinteros, "que tomó el equipo en un momento muy complicado, y tuvo que encontrar la forma más simple, con lo que tenía, para salir de esta situación".

"Ojalá quieran contar conmigo en Colo Colo"

Mouche también se refirió a la extensión de su contrato hasta el final del torneo, y reveló que su primera intención era renovar por un año, independiente si Colo Colo lograba mantener la categoría.

"La intención mía era de renovar por un año, sin importar si bajábamos a la B. No me molestaba dar la cara y quedarme acá, claramente con una reducción de sueldo, porque no puedo pretender cobrar lo mismo que en Primera si estoy en la B. Pero no se dio así y acepté la extensión", explicó.

Además, pese a remarcar que se siente muy cómodo en Chile, sostuvo que es difícil analizar la continuidad, porque la cabeza está "en las cuatro finales que nos quedan".

"Cuando finalice el torneo, después habrá tiempo para analizar si me quedo o me tengo que ir, si el cuerpo técnico quiere contar conmigo o no (...) En Colo Colo me han tratado muy bien, estoy cómodo en el país. También con altibajos, hay momentos en que uno es autocrítico, me he encontrado con lesiones, una pandemia, pero en líneas generales uno siempre dejó todo por la camiseta y dejar bien parado al club", argumentó.

"Soy un empleado más del club, trato de dejar todo dentro de la cancha. Siempre dije que estoy a gusto en Colo Colo. Me sentí muy feliz y nunca fue problema sentarme a hablar de una continuidad. Hay toda una estabilidad emocional que me ha sentir bien. Ojalá quieran contar conmigo, hay que ver el proyecto, esto es muy dinámico y todo puede cambiar de un día para otro", concluyó.