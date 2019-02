Pablo Mouche y su gran debut en Colo Colo: No necesito demostrar nada

El delantero argentino Pablo Mouche comentó su gran debut en Colo Colo ante Unión Española, destacó que se siente con confianza y repasó el gol que convirtió a los "hispanos".

"No necesito demostrar nada, solo mostrar el porqué confiaron en mí para llegar a Colo Colo. Yo voy a tratar de dejar todo para el equipo y la camiseta, quiero ayudar", afirmó.

El ex Palmeiras confesó que se siente feliz en el "Cacique" y por haber anotado en su estreno. Además, comentó que ha visto que todos sus compañeros están a "la altura" de lo que pide el club.

"Nunca había debutado con un gol tan bonito, estoy feliz por haber convertido y empezar con el pie derecho. Pero lo más importante es el equipo que hizo un buen partido, en líneas generales fuimos muy superiores al rival", puntualizó.

"Me siento cómodo con todos los compañeros, están todos a la altura de Colo Colo. Me recibieron muy bien para poder adaptarme al equipo", añadió.

Mouche, de 31 años, se mostró impresionado por el apoyo que recibe el club en las tribunas: "Fue increible lo de la hinchada, se espera eso del equipo mas grande y popular de Chile".

Finalmente, contó que Jorge Valdivia lo felicitó por el gol que convirtió y espera que vuelva pronto a las canchas.

"Sabemos lo que significa Valdivia, esperemos que se pueda recuperar lo más rápido posible. Me felicitó por el gol, me dijo que no me conoció esa faceta en Palmeiras", afirmó.