Pablo Solari, con gran emoción: Colo Colo me cambió la vida, me quedaría siempre aquí

El joven y destacado delantero de Colo Colo Pablo Solari se mostró muy emocionado tras el título de la Copa Chile, luego de la victoria por 2-0 ante Everton en el Estadio Fiscal de Talca, y volvió a decir que quiere continuar en el elenco "albo".

Solari dijo en diálogo con TNT Sports tras el compromiso que "me cambió la vida, Colo Colo me cambió la vida. Le agradezco a la dirigencia, a todos los que creyeron en mí, a mi familia. Saludar a mi familia, agradecerles y agradecerle a todo el mundo".

Además, añadió que "me quedaría toda la vida acá, pero depende de varios factores, ahora vamos a disfrutar lo que queda que esto es hermoso, acá soy feliz".

Consultado sobre los méritos del "Cacique" para coronarse monarca de la Copa Chile, Solari dijo que "somos el mejor equipo, somos el mejor equipo de Chile y lo vamos a seguir demostrando en el torneo".

Finalmente, derramó lágrimas: "El cariño que me da la gente me hace sentir como en casa y estoy eternamente agradecido. Llamé a mi familia y ni pude hablar porque me largué a llorar. Los extraño mucho".