Pablo Solari: Escuchar mi nombre en el Monumental me puso la piel de gallina y me emocionó

El atacante Pablo Solari repasó su actualidad en Colo Colo, se refirió al regreso del público y aseguró que lo emocionó escuchar su nombre en el Estadio Monumental el pasado miércoles en el 4-0 sobre Unión Española por Copa Chile.

"Es muy lindo tener a la gente, es muy emocionante y parece que cuando te alientan te dan más ganas de jugar al fútbol. Fue extraordinario, escuchar mi nombre me puso la piel de gallina y me emocionó muchísimo", expresó en conversación con TNT Sports.

Sobre su evolución en el club y lo que le pide el DT Gustavo Quinteros, comentó que "me dice que juegue duelos, que me asocie de mitad de cancha. Me pide mucho eso y que vaya al sacrificio"

"Mis primeros partidos los viví con muchos nervios, pero yo creo que fue de todo un poco y me fui acomodando. Trabajé mucho con los profes", complementó.

Consultado por su histórico gol a Universidad de Concepción, que salvó al equipo del descenso, afirmó que "los referentes que habían en ese momento me hicieron sentir que yo no tenía responsabilidad y que jugara como lo hacía en el barrio. Siempre lo viví con tranquilidad, obviamente que después del partido no asimilé lo que fue el gol. Recibí miles de mensajes".

Por último, contó cómo trabaja el tema de la frustración y dijo que "cuando no me salen las cosas mi cabeza trabaja mucho. Trato de hablar con mi familia, ellos siempre están ahí para mí".

El próximo desafío para Solari con Colo Colo será este sábado, cuando reciban a Deportes Antofagasta a partir de las 16:30 horas en la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional.

Pablo Solari, jugador de @ColoColo: "Fue muy lindo tener a la gente, fue muy emocionante" #TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/dsBHYM2y7w — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 20, 2021

Pablo Solari y sus referencias: "Veo mucho a Matías Suárez, de River Plate"



El jugador argentino de @ColoColo conversó con #TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/6KBvYyMzEJ — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 20, 2021

Pablo Solari: "Cuando las cosas salen mal, mi cabeza trabaja mucho" #TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/Crgt9mLDUN — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 20, 2021