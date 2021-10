Pablo Solari: Estoy muy cómodo en Colo Colo y me encantaría seguir

El joven atacante de Colo Colo Pablo Solari habló acerca de su futuro en el club, asegurando que se siente cómodo y le encantaría permanecer de cara a los próximos desafíos.

"Mi representante y la dirigencia se encargan de ese tema de la renovación. Estoy muy cómodo en Colo Colo y me encantaría seguir", declaró el argentino en rueda de prensa.

Además, anticipó lo que será el duelo ante Huachipato de este sábado en el Campeonato. "Huachipato es un rival duro. Cuando los equipos vienen al Monumental siempre juegan diferente. Nosotros seguiremos sumando y vamos a plantear el partido de la mejor manera", subrayó.

"Los dos tenemos que sumar. Nosotros vamos a plantear nuestra idea de juego. Sabemos que Huachipato es un equipo que siempre da la pelea", agregó.

Respecto a sus sensaciones personales, mencionó que: "Me siento muy bien, ya no soy el mismo jugador de antes. El cuerpo técnico y mis compañeros me ayudan a seguir mejorando día a día".

"Gustavo (Quinteros) y todo el cuerpo técnico me hicieron crecer como jugador. Ellos me ayudaron mucho y estoy agradecido por todo lo que han hecho. Espero que de aquí a fin de año podamos celebrar una victoria (título) más", destacó.

Colo Colo se medirá a Huachipato este sábado en el Estadio Monumental, encuentro que podrás seguir con la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.