Pablo Solari: No sé qué hubiese sido de mí si no venía a Colo Colo

El destacado delantero argentino Pablo Solari se despidió de Colo Colo con una emotiva entrevista en sus canales oficiales, ya que en las próximas horas será oficializado como refuerzo de River Plate.

Solari fue preguntado por sus sensaciones en este momento: "Feliz... triste... -tengo- muchas emociones, porque doy un gran paso en mi carrera, pero, como dije una vez, me está costando soltar esta camiseta, por el cariño que me brinda la gente que es incondicional, y todo lo que pasó. Siempre voy a estar agradecido de por vida".

Además, prometió regresar: "Creo que este dicho es bastante popular, pero quiero que sea hasta pronto. Quiero volver a Colo Colo porque le agarré un cariño muy especial a esta camiseta. Me llevo recuerdos hermosos de estos dos años y quiero volver".

También comentó cómo recibió la noticia del traspaso: "Fueron 10 minutos desde que me enteré hasta que reaccioné. Son muchas emociones juntas, que por ahí es difícil de explicar. Contento por mí, estaban ansiosos en mi familia, me llamaban a cada rato, pero lo importante es que se pudo concretar".

"Me llamó mi representante por teléfono, después Daniel Morón (gerente deportivo del club) diciéndome que habían aceptado la oferta. Fueron varios días de negociación, pero gracias a Dios se dio todo. Estaba almorzando con mi novia y lloré, por el sacrificio que he hecho. Dar este paso en mi carrera me llena de orgullo", añadió en la misma línea.

Después volvió a manifestar sus sentimiento: "Me voy triste, me cuesta dejar el club, pero es por un paso en mi carrera que siempre soñé. No me imagino qué hubiese pasado si no vengo a Colo Colo, sin Walter Lemma que me recomendó, sin Gustavo Quinteros que confió en mí, al igual que el club, siempre voy a estar agradecido. Colo Colo me cambió la vida, lo que genera este club es increíble".

"Los recuerdos más lindos son: la promoción y la Copa Chile, fueron los momentos más importantes y que más recuerdo. Cada momento que pasé acá fue increíble, nunca me lo voy a olvidar.", insistió.

A propósito de recuerdos, contó cómo fueron los primeros meses: "Cuando recién llegué pasé casi solo la Navidad y el Año Nuevo. Pablo Mouhce me recibió en su casa. Cada momento con mis compañeros me lo llevo en el corazón. Fue increíble, por el grupo que se formó y por los compañeros. Este grupo es increíble, se merece lo mejor, y ojalá podamos gritar todos: ¡Campeón!, al final del año".

Por último, señaló que "Gabriel Suazo es mi amigo. Uno siempre quiere seguir progresando. Creo que él está feliz por mí. El sabe lo que significa en mi carrera, yo también estoy feliz por lo que haga. Me abrió las puertas de su casa, me brindó su amistad, personas como él se encuentran poco. No va a ser la última vez que lo voy a ver, pero cambia mucho no estar en el día a día. Le agarré un cariño muy especial a mis compañeros".