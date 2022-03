Pablo Solari: Ojalá en Colo Colo me recuerden por ganar algo importante como Barticciotto

Habló el "Pibe". Pablo Solari, en conferencia de prensa, se refirió al legado que puede dejar en Colo Colo gracias a su gran proyección a futuro, y el camino que resta por recorrer junto a sus compañeros en el cuadro albo, además de hablar una vez más sobre las comparaciones con Marcelo Barticciotto.

"Como dije, es un honor para mí que me comparen con un fenómeno como Barticciotto. Cada uno hace su carrera, yo me siento orgulloso, que estoy haciendo las cosas bien y voy por buen camino, que digan eso, yo voy seguir trabajando, Me gustaría por mucho más, quiero mejorar en todos los aspectos, siempre hay algo para mejorar", dijo.

"Eso lo dirá el destino, ojalá que me recuerden por ganar algo importante como a Barticciotto", agregó.

"Sería hermoso se parte de la historia de un club tan grande como Colo Colo. Mi objetivo es ganar cosas con el club y quiero ser reconocido por ganar algo importante. Eso lo dirá el destino", agregó.

En esa mísma línea, el puntero apuntó alto en el ámbito internacional para este año. "Nosotros en Libertadores queremos llegar a lo más alto. Sé que ganarla es muy complicado porque hay grandes equipos, pero nosotros vamos a ir por todo, enfocados en ir a ganarla. Es súper complicado, pero no es imposible", indicó.

Durante la ronda de preguntas, Solari también tuvo palabras respecto al próximo encuentro del "cacique". "El grupo está muy bien, venimos de una victoria importante en la altura con un rival complicado. De confianza venimos muy bien. El grupo trabaja mucho, y vamos a Palestino a ganar", mencionó.

Colo Colo visitará al conjunto tetracolor en el estadio municipal de La Cisterna este domingo 20 de marzo a las 17:30 horas. Ambos equipos buscarán seguir avanzando en la parte alta de la tabla.