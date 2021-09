Pablo Solari y su comparación con Barticciotto: Lo conocí y es un crack dentro y fuera de la cancha

Uno de los aciertos en materia de refuerzos en Colo Colo ha sido el joven delantero argentino Pablo Solari, a quien incluso los hinchas lo comparan con Marcelo Barticciotto, debido a su rápida identificación con el club.

"Hablé con él, lo conocí y tuvo una muy buena recepción hacia mí. No pudimos hablar mucho, pero a pesar de lo poco que hemos podido conversar, para mí es un crack. He visto videos suyos y era un crack dentro de la cancha, además de serlo también afuera", aseguró Solari en entrevista con La Tercera.

Sobre su adaptación y ante la posibilidad de que Talleres lo pida de regreso, el trasandino explicó que "me gustaría quedarme, estoy bien acá y me siento cómodo. No sé nada de lo que va a pasar, no tengo información, pero me gustaría quedarme. Colo Colo me cambió la vida".

Respecto al recordado duelo ante Universidad de Concepción, para evitar el descenso, Solari contó que "todos me preguntan si estaba nervioso, y es increíble porque fue el partido que más tranquilo me tomé de todos los anteriores. Porque contra Coquimbo y La Calera no podía dormir en la noche anterior. En el de Talca, no me di vuelta tanto la cabeza, fue mucho más tranquilo y eso me sirvió para jugar mejor; para pensar mejor y para poder resolver mejor dentro de la cancha".

Sobre su relación con Gustavo Quinteros, Solari contó que "a él lo aprecio mucho, confió en mí cuando yo no estaba jugando. Fue el que me dio confianza, el que me ayuda en muchas cosas. Tengo más feeling con él, porque nos conocemos de antes; es una excelente persona y como profesor es extraordinario".