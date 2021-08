Padre de Moreno Martins: Colo Colo sería un club bueno para que Marcelo juegue

Mauro Martins, padre del destacado delantero boliviano Marcelo Moreno Martins, dio su "bendición" para que el delantero fiche por Colo Colo, club al que elogió y consideró una buena posibilidad para su hijo.

En diálogo con La Tercera, el papá de Moreno Martins dijo que "Colo Colo sería un club bueno para que Marcelo juegue. Siempre ha sido un equipo de tradición. De repente puede ir allá, es una institución grande, un cuadro de respeto, que ha tenido buenas campañas en la Copa Libertadores y ha sido campeón de Chile muchas veces. Es un país que tiene un buen campeonato y da mucha seguridad para vivir. A cualquier jugador le gustaría llegar allí".

Además, añadió que "estamos familiarizados de que Marcelo suene para reforzar a Colo Colo. Sin embargo, una cosa es el interés del club y otra un documento con una oferta. Mientras eso no exista es poco lo que se puede comentar, sobre todo si no hay nada concreto. Hablando no se hacen los negocios, es necesario tener la documentación", cerró.

Martins es la obsesión de los "albos" para reforzarse de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional, debido a expresa petición del técnico Gustavo Quinteros, quien quiere un "9", pese al gran momento del goleador Iván Morales.

Colo Colo recibe este domingo a las 17:30 horas (21:30 GMT) a Curicó Unido por la fecha 15 del torneo.