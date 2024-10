Palacios pone en duda su presencia en La Roja para priorizar Colo Colo

Luego de los tres puntos de oro conseguidos por Colo Colo ante Universidad Católica en el Campeonato Nacional, Carlos Palacios evaluó su partido, pero también puso en duda su presencia en La Roja.

La cercanía con la doble fecha FIFA para la selección chilena de Ricardo Gareca fue instalada por debajo del calendario que se le avecina al Cacique en la recta final del torneo local.

Palacios piensa en Colo Colo y quiere superar a la U en la tabla

"Es importante la selección chilena. Todos sabemos que todo jugador quiere representar a su país, pero también es un momento duro porque no podremos jugar dos partidos importantes en Colo Colo, que te pueden definir o arruinar un año. Eso no debería volver a pasar más en el fútbol chileno. La presión se la traspasan a los jugadores y los demás se limpian las manos", expresó en diálogo con TNT Sports.

Sobre la misma línea, añadió que "no me parece que se jueguen dos partidos tan importantes, tanto en la Selección como acá, que te pueden sacar campeón. Todos queremos ser campeón acá, entonces te quitan un poco de felicidad, de disfrutar los momentos. No debería volver a pasar y las personas que están a cargo se deberían hacer cargo de eso".

Palacios también disparó contra la ANFP por la Supercopa

Y para rematar, Palaciosle dejó un fuerte recado a la ANFP por la Supercopa reprogramada, que tiene a Colo Colo vs Huachipato aún por definir 12 minutos de un duelo suspendido el 11 de febrero de 2024.

"Cualquier jugador quiere salir campeón con su equipo. Siempre, desde que empezó el año, dije que quería ser campeón con Colo Colo y más ahora. Me ponen en una posición que no corresponde porque obviamente que yo quiero jugar en la Selección, pero también quiero jugar en Colo Colo. No me parece que se programen los partidos para esa fecha", sentenció.

Carlos Palacios dijo que va a ser muy duro tener que ir a la selección y no poder jugar los dos partidos pendientes que tiene Colo-Colo.



Valiente mi muchacho. pic.twitter.com/2CQmnU7FXL — CEPEDISMO 🏳️🏴 (@ILGUERRIERO_) October 4, 2024

Dónde y cómo ver el próximo duelo de Colo Colo en el torneo

Después de su triunfo clave, Colo Colo deberá recibir al Audax italiano el domingo 6 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Monumental David Arellano.

El encuentro será transmitido por TNT Sports y la plataforma TNT en MAX.