Papá explicó ausencia de Juan Carlos Gaete en viaje de Colo Colo: Son problemas personales

Según su progenitor, el futbolista "no toma, no fuma ni va a discos".

El papá de Juan Carlos Gaete, jugador que se ausentó del viaje de Colo Colo a su pretemporada en Buenos Aires generando varias especulaciones, explicó que el ex Cobresal tiene "problemas personales" y desmintió que su hijo participase en una riña en una disco.

"Está más tranquilo, hace un rato me llegó un WhatsApp y dijo que estaba bien. Creo que le sorprende lo que genera Colo Colo y lo que inventa la prensa, salió un acto de indisciplina, que en una disco se había agarrado a combos, pero de dónde si no sale a discos, no toma, no fuma... es un tema personal, familiar", dijo Juan Carlos Gaete padre a Al Aire Libre.

"El no toma, no fuma, no sale a fiestas, es súper tranquilo. Son problemas personales que está solucionando y no puedo dar más explicaciones, cuando los resuelva ya no van a importar", continuó su progenitor, quien luego dijo que esta situación "es un riesgo que tiene que asumir".

"Cuando un deportista tiene problemas siempre se va a especular, jugar con el nombre y especular miles de cosas (...) Siempre he dicho que lo apoyo en la decisión que él tome, solo le pido que haga las cosas bien; tengo que hablar con él, esperar que me llame para ver qué está pasando", apuntó Gaete padre.

Por último, sobre las diversas especulaciones en redes sociales acerca del motivo por el que se ausentó del viaje a la pretemporada, el padre del flamante atacante del "Cacique" manifestó que "me da risa lo que sale en la prensa, en internet, porque nada anda cerca de la realidad".

"Hay una conversación pendiente con Mario Salas, es lo único que sé, desde ayer que no converso con él. No sé -si quiere seguir en Colo Colo- no lo veo desde el viernes, que estuvo en casa un rato conmigo", finalizó.

Apareció Gaete !! Su padre cuenta en @Cooperativa “hace poco rato me mandó whatsapp y me dijo que está bien. Él no toma ni fuma, tampoco le costó la adaptación al club. Es un tema familiar” cerró. #SomosCooperativa @alairelibrecl — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) January 7, 2019

Actualizó su Instagram

El jugador realizó una nueva modificación en su perfil de Instagram, del cual eliminó el domingo todo lo relacionado a Colo Colo, ubicando una fotografía con la camiseta del "Cacique" y agregando a su descripción: "Jugador de COLO COLO".