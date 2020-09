Paredes admitió "crisis potente" en Colo Colo: Hubo peleas internas y hoy pagamos las consecuencias

Esteban Paredes, capitán de Colo Colo, habló en profundidad sobre el mal momento que vive el equipo en el Campeonato Nacional y afirmó esta "crisis potente" no la había experimentado en los 10 años que ha estado en el equipo.

"Nunca esperamos llegar a estas instancias que nos hizo pelearnos con la dirigencia primero y después hubo peleas internas que no había visto en los 10 años que llevo en el club. Nunca habíamos llegado a tener discusiones así entre compañeros. Hoy estamos pagando las consecuencias de todo eso", comentó a El Mercurio.

El goleador histórico del fútbol chileno también reconoció que la prioridad es ganar, reconociendo que fue nefasta la imagen que dejó el equipo tras la caída ante O'Higgins la semana pasada.

"Lamentablemente estamos en crisis. Hace muchos años que no se veía esto. Después de cinco meses sin jugar fue muy extraño volver, pero hay que ver la realidad y estamos en una crisis potente. Hay que ganar con urgencia. La imagen que dejamos ante O'Higgins fue paupérrima, lo más bajo en muchos años", explicó.

Además, contó detalles de una discusión que protagonizaron Julio Barroso y Pablo Mouche cuando regresaron a los entrenamientos, por los pagos compensatorios que ofreció Blanco y Negro a un grupo de jugadores en el plantel.

"Yo trataba de calmar a ambas partes. Pero tampoco me puedo poner el balde. Soy el capitán, tenía que entender a los dos. Los compañeros tenían razón: íbamos a recibir una plata que era por derechos de imagen, que tampoco tenemos culpa, pero era injusto que los otros compañeros no recibieran nada. Se generó algo raro, extraño, molestias. Y sí: hubo discusiones muy altas", precisó.

El caso Leo Valencia

Finalmente, el ariete de 40 años tocó el caso de Leonardo Valencia, quien está en un proceso judicial por violencia intrafamiliar contra su ex pareja, Valeria Pérez, lo que ha provocado críticas contra el volante y el propio club, por la postura que adoptó en el tema.

"Fuera del fútbol me tiene muy mal el tema de la violencia hacia la mujer. Es muy duro, potente. Como capitán y como persona estoy totalmente en contra. Tengo mamá, esposa, hermanas, tías, sobrinas y no me gustaría que les pasara lo que le sucede a muchas mujeres de este país. No se lo merecen", aseveró.

"Esperemos que la justicia actúe, es lo primordial. Y no lo digo solo por el Leo Valencia. Pero si hay constancia y pruebas, la justicia tendrá que aplicar su pena", concluyó.