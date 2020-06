Paredes: Es mentira que la salida de Orión tironeó la relación con Mario Salas

El delantero y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, abordó en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa el paso de Mario Salas por el elenco albo y aseguró que de ninguna manera la salida del arquero Agustín Orión haya tensionado la relación del plantel con el DT.

"Esas fueron palabras de Orión, de las cuales no me puedo hacer cargo. El que tiene que hablar es él, nos contó algo, pero como ex compañero no puedo decirlo", dijo Paredes.

"La salida de Orión no afectó a los referentes y no nos tironeamos con Mario. Es mentira todo eso que se dice. En los planteles siempre hay conversaciones, circunstancias en las cuales donde puede haber palabras más entonadas, pero lo de Orión no es cierto", añadió en relación a los rumores que hablaban de un quiebre luego de la partida del arquero argentino.

Sobre su relación particular con el ahora DT de Alianza Lima, Paredes dijo que "siempre fuimos muy de frente con Mario Salas. Nunca tuvimos mala relación. Si me ponía 5 ó 10 minutos, yo lo aceptaba, yo quería jugar, pero había que ser respetuoso con los compañeros y de ninguna manera tenía mala una relación con él".

Respecto a la comparación que Salas hizo de su paso por los albos y por Universidad Católica, asegurando que en la UC el plantel estuvo más alineado.

"Colo Colo y Católica son dos clubes diferentes. Nosotros teníamos un grupo muy bueno, que era muy humilde pese a los nombres. Sí, quizás habían diferencias con él, como en cualquier parte, pero desalineados no creo", dijo.