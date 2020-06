Patricio Yáñez: Si no hubiese jugado en Colo Colo no recibiría el mismo cariño y respeto

El ex futbolista nacional Patricio Yáñez conversó con el sitio oficial de Colo Colo sobre su paso con el club y la obtención de la Copa Libertadores de América 1991, recalcando lo importante que fue para su carrera jugar en el Cacique.

"En una de las conversaciones que tuve con el maestro Elías Figueroa y estando en la U, me dice 'Pato si te quieres retirar del fútbol y quieres quedar en la historia del fútbol chileno, tienes que jugar en Colo Colo'", apuntó.

"Si no hubiese jugado en Colo Colo no tendría el cariño, el afecto, admiración y respeto que tengo hoy en día. Estuve lesionado todo el año (1991), me lesionaron entre el (Eduardo) "Lalo" Vilches y el (Raúl) "Bocón" Ormeño, después que me recuperé, jugué a buen nivel y me quedó claro el mensaje, ya que hasta el día de hoy lo recuerdo", agregó.

Sobre la Copa Libertadores conseguida, apuntó: "Es una fecha muy importante, ya que es el último momento donde todas las camisetas y todo el país estaba pendiente de Colo Colo.Tengo un recuerdo muy maravilloso de llegar a un grupo de jugadores fenomenales y de tantas cosas que uno aprendió y yo sentía claramente que ya existía la confianza de que este grupo podía ganar la Copa Libertadores de América".

Finalmente, contó que al momento de conseguir el título, se le vino "a la mente la familia, mi papá es colocolino, mi mamá que era de la U y se hizo colocolina, se me vinieron a la mente los consejos de mi padre, mi familia y hermanos y sobre todo, que estábamos brindando una alegría para el momento que vivía el país que fue tremenda".