Pequeño hincha de Colo Colo lloró por la partida de Pablo Solari y se volvió viral

Un pequeño hincha de Colo Colo, llamado Agustín Salas se viralizó en redes sociales por llorar mientras le contaba a su madre sobre la partida del jugador argentino Pabo Solari a River Plate de Argentina.

El pequeño manifestó su dolor por la salida del "pibe" del conjunto "popular", razón por la que fue entrevistado por Canal 13.

"Cuando me enteré e la noticia me puse muy triste. Él es en lo que yo me quiero convertir. Si él ya nada será igual, no hay un jugador como él en Colo Colo. Jugadores con velocidad, regate y visión de campo hay pocos", expresó.