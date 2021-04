Periodista Marcelo González recibió el premio "Raúl Prado Cavada" que entrega el CSyD Colo Colo

El periodista Marcelo González recibió este viernes el premio "Raúl Prado Cavada", el cual entrega anualmente el Club Social y Deportivo Colo Colo para reconocer la cobertura realizada al "Cacique".

A través de sus redes sociales, el CsyD expresó "Marcelo González recibió el importante reconocimiento del periodismo deportivo por su trayectoria cubriendo al Cacique".

"Debe ser de los premios más importantes a nivel periodístico deportivo y es mi máxima alegría en toda mi carrera, no hay otra palabra. Es lo máximo que me ha pasado más allá de un viaje periodístico, una cobertura mundialista o un golpe noticioso. Principalmente en Colo-Colo esta alegría es mucho más grande porque es el premio que engloba todo tu trabajo y que la estás haciendo de buena manera. Sin duda para mí, mi familia y mi entorno, es lo más importante que me ha pasado en mi carrera", declaró González, periodista de Mega, tras ser galardonado.

El premio "Raúl Prado Cavada" lo han obtenido en años anteriores los periodistas Axel Pickett, Esteban Abarzúa, Sergio Livingstone, Wladimiro Mimica, entre otros.