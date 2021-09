Prensa brasileña: Corinthians recibió una propuesta de Colo Colo por Angelo Araos

Corinthians recibió una propuesta oficial por parte de Colo Colo para conseguir un préstamo del volante chileno Angelo Araos, según reportaron en la prensa brasileña.

La periodista Luiza Oliveira, de Band TV, contó en sus redes sociales que el cuadro "popular" le ofreció al "Timao" llevarse al ex Antofagasta y U. de Chile cedido por un año, con opción de compra.

Esta transacción le interesó al elenco paulista, según la información, pero quiere negociar el valor y está esperando conocer qué piensa el jugador y su agente.

Además, aportó que Colo Colo le guarda la camiseta 10 e incluso que Gustavo Quinteros tiene la intención de proyectar su carrera hasta la selección chilena.

O Corinthians recebeu uma proposta oficial do Colo Colo, do Chile, por Angelo Araos. Empréstimo de um ano com opção de compra. O clube se interessou pela transação, mas quer negociar o valor e tá esbarrando no desejo do empresário