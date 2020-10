Preparador de arqueros: "Quinteros tiene muchas ganas de trabajar en Colo Colo"

Jorge Martínez, preparador de arqueros del técnico de Gustavo Quinteros, se refirió al nuevo proceso que vivirán en Chile al mando de Colo Colo y aseguró que el entrenador argentino-boliviano llega con muchas ganas al conjunto albo.

"Llegué en 2001 para hacer la práctica con Jaime Pizarro, en ese equipo estaba Marcelo Espina. En 2018 estuve como parte del staff técnico, hasta que me llamó Gustavo para trabajar con él. Solo espero que todo se pueda cerrar luego y ayudar a Gustavo, él tiene muchas ganas de trabajar en Colo Colo", reconoció Martínez en conversación con La Cuarta.

Sobre el por qué no lo acompañó en Xolos de Tijuana de México tras la partida de la UC, sostuvo: "Allá tenían un preparador de muchos años, por eso no pude ir, me quedé acá esperándolo. Estoy feliz de su regreso, ojalá todo se concrete pronto", comentó.

Por último, el preparador de arqueros expresó: "Todos sabemos lo que es Gustavo Quinteros, su forma de trabajo, el tipo de gente capacitada que tiene a su lado. Es importante para mí que me llame, tuvo que esperarlo casi un año, en donde estuve trabajando con porteros de distintos equipos. Tuve ofertas de otros clubes nacionales, incluso entrené a la Tiane Endler. Eso demuestra que mi trabajo es valorado", expresó.