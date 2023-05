Presidente de Atlético Bucaramanga: Desde Colo Colo nunca llamaron por Lencina

Jaime Elías Quintero, presidente del club Atlético Bucaramanga, se refirió a la salida del jugador Gonzalo Lencina, quien fue vinculado a Colo Colo, y afirmó que desde el cuadro "popular" no ha recibido llamadas.

El dirigente contó a Impacto Deportivo que el propio futbolista le comunicó la pasada semana que se iría de la institución y aclaró que si éste "quiere jugar en otro equipo -sea nacional o extranjero- debe pagar una rescisión. Es como está estipulado en el contrato".

"El jugador se dejó asesorar mal por su representante (...) con Belgrano tenemos un préstamo con el jugador hasta el 15 de diciembre del 2023. Ayer nos pusimos en contacto con ellos y los mantuvimos al tanto sobre la situación de Gonzalo", agregó.

Además, postuló que si no cancela el sueldo hasta diciembre, el jugador no podrá militar en otro club y aclaró que "me llamó solamente Deportes Tolima por Gonzalo Lencina, lo de Colo Colo solo fue una prueba que yo le hice, pero ellos nunca nos llamaron".