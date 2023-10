Presidente de CSyD Colo Colo arremetió contra dirigente republicano por foto en columna de opinión

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Matías Camacho, arremetió contra al vicepresidente del Partido Republicano, Martín Arrau, por usar la foto de un sujeto con una camiseta del cuadro albo en una columna publicada en el diario La Tercera.

En la opinión, titulada "Chile Flaite", aparece Luis Castillo, uno de los indultados por el Gobierno del Presidente de la República Gabriel Boric, vestido con la indumentaria negra del cuadro popular.

Ante ello, Camacho se expresó en la red social X: "Bajeza que muestra su clasismo, el que colocolinos/as hemos cargado históricamente. Basta de discriminación, utilizada permanentemente por su sector político para referirse a la clase popular", expresó el dirigente del CSD.

Al ser avisado por otros usuarios de que se trataba de Castillo, Camacho fue claro: "Me parece irrelevante el historial de la persona de la foto la verdad. El punto es que decide graficar lo 'flaite' con un colocolino, haciendo una asociación clasista entre la camiseta de Colo-Colo y 'lo flaite'", expresó.

Ante la insistencia de otros tuiteros, quienes le recordaron el prontuario de Castillo, el dirigente volvió a responder: "Pienso que son dos temas distintos, la verdad no me interesa entrar en la discusión del caso particular porque siento que desvía el foco de la crítica y la discriminación y estigmatización al pueblo colocolino de este tipo", expresó.