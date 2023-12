Presidente del CSyD Colo Colo: No me parece que el técnico se reúna con representantes

Gustavo Quinteros dejó de ser entrenador de Colo Colo después de que en la reunión de directorio del viernes, Blanco y Negro decidiera no renovar el contrato del estratego, con el apoyo del Club Social y Deportivo como clave para la partida del DT.

Por eso, los socios se manifestaron a través de las redes sociales y pidieron "explicaciones" por aquella decisión, y este lunes Matías Camacho, presidente del Club Social y Deportivo, disparó y apuntó a reuniones del adiestrador con representantes como el principal motivo del voto para su salida.

"Voy a ser muy directo y honesto, no me parece que el técnico de Colo Colo haga reuniones con representantes. ¿Por qué el técnico tiene que conversar con los representantes de los jugadores? Me parece muy extraño, y ahí se empieza a confundir los roles. Todo esto va produciendo un desgaste en la relación", reconoció en diálogo con el sitio Dale Albo.

"Me parece que no es correcto que un técnico se reúna con representantes. ¿De qué conversa? ¿Por qué el técnico recibe permanentemente en su oficina a representantes? El representante debe negociar con el gerente técnico. ¿Por qué el técnico conversa con los representantes? Me parece que es algo que no corresponde, no es la instancia apropiada", añadió.

Además, enfatizó en los cuestionados fichajes de Ramiro González y Darío Lezcano: "El caso de Ramiro González llamó la atención y efectivamente llama la atención. Yo lo indiqué en particular. Lo de Lezcano es una situación gravísima, es decir, que efectivamente haya tenido un representante toda su carrera, pero que para llegar a Colo Colo llegue con el mismo representante que el técnico y que haya tenido que cambiar de representante solo para llegar a Colo Colo, me parece que a lo menos tiene que llamarnos la atención".

"Es una situación anómala en cualquier parte del mundo, que un jugador tenga que cambiarse de representante al representante del técnico para poder firmar contrato en una institución, eso es muy raro. Es muy grave", completó.