Quinteros: Con los jugadores quedamos en no hablar de un posible título

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, afirmó que junto al plantel tomaron el compromiso de no hablar sobre la eventualidad de alcanzar el título del Campeonato Nacional, luego que quedaron a dos puntos del líder, Cobresal, con un triunfazo sobre Audax Italiano.

"No hablo de eso, con los jugadores prácticamente quedamos que no íbamos a hablar de un posible título, vamos a partido a partido. Sé que los rivales van a perder puntos, entonces nos tenemos que enfocar en cada partido, no gastar energías en pensar en los resultados de los otros, sino en ganar los nuestros. Ahora tenemos que recuperar los jugadores lesionados para poder en el próximo partido jugar mejor o como lo veníamos haciendo y poder ganar", expresó.

"Hoy estamos cumpliendo un nuevo objetivo y hoy estamos en Copa Libertadores, faltan dos finales, tenemos que mantener esa posición y tratar de ganar los puntos que tenemos en juego para ver si quedamos más arriba todavía", sostuvo sobre el salto al segundo puesto de la tabla.

Le preguntaron acerca de la opción de llegar a la Roja y respondió que "siempre voy a priorizar estar en el club en que estoy, en Colo Colo estoy muy feliz. Hay reuniones que vamos a tener para ver el proyecto del año que viene y si soy el indicado, fantástico. Si no, partiré, pero la prioridad la va a tener Colo Colo".

Sobre el partido, reflexionó que "por supuesto que once contra once empezamos muy bien, jugamos casi todos esos minutos en campo rival, teniendo la pelota, que es lo que siempre proponemos. Tuvimos situaciones para convertir y aproximaciones también".

"Creo que durante esos minutos no sufrimos ninguna en contra. Con la expulsión se nos complicó bastante, porque tenemos jugadores con característica de juego por adentro y no tenemos tantos carrileros o jugadores que puedan hacer un trabajo de marca y de ayuda a los laterales", indicó.

Complementó que "cuando quedamos con uno menos ellos llegaron con pelotas cruzadas por las bandas, tiraron muchos centros, algunos fueron con peligro, cabezazos, y otros que rechazábamos y nos ganaban el rebote y remataban de media distancia. Tuvimos que hacer cambios, sacar jugadores que estaban jugando bien, poner jugadores con otra característica, con Damián a ver si podíamos aprovechar los espacios".

"Después al final hicimos línea de tres centrales con laterales que esalieran más adelante a amrcar a los que tiraban centro y estuvimos un poco mejor, pero no me gusta analizar un partido donde nos tuvimsos que defender casi 80 minutos con un jugador menos, me hubiese gustado que fuera distinto. Defendimos bastante bien", finalizó.

Sobre un eventual fin de la rotación en el arco, comentó que es algo que va a definir durante la semana.