Quinteros en la previa del duelo con la UC: No veo un equipo que saque diferencias futbolísticas

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, anticipó el venidero clásico contra Universidad Católica, repasó la actualidad de algunos de sus jugadores y entregó su visión sobre el desarrollo y rivalidad en la tabla de la actual temporada de Primera División.

"Son de esos partidos que todos queremos estar, jugar, dirigir. Son clásicos, los partidos más lindos. Hay que aprovechar para mostrar el mejor nivel y aportar lo mejor. Es un partido importante y hemos trabajado muy bien. El equipo viene creciendo", expresó ante los micrófonos.

"Analizamos muy bien el torneo. No hay un equipo que esté jugando a muy buen nivel, excepto Huachipato, que viene sin tantos altibajos. Todos los equipos, incluyéndonos, pasan por momentos buenos y malos", indicó sobre la competencia en el Campeonato Nacional.

"Lo que pasa es que Católica ganó partidos con sus fotalezas y hay que valorar que más allá de que no haya jugado tan bien o regular, sí lo ha conseguido en los resultados. A veces cuando no juegas tan bien pero sacas resultados puedes estar arriba en la tabla. Los equipos que ganan dos o tres partidos seguidos se prenden arriba. Todavía no veo un equipo que saque diferencias futbolísticas", sumó.

Respecto al rendimiento de los refuerzos, Quinteros destacó que "comenzaron jugando casi todos" pero que "cambiamos el sistema y las características de algunos a lo mejor no se adaptan, pero también hay otros con lesiones como De Los Santos o Wiemberg. Eso ha postergado que puedan jugar a su mejor nivel".

El estratega acalaró que Matías De Los Santos concentrará con el plantel y estará en evaluación su citación, con Daniel Gutiérrez como opción única para reemplazarlo en el 11 inicial. Además aseguró que Darío Lezcano "no está considerado", pues debe "trabajar para estar al 100" y en su lustar están "Benegas, Damián Pizarro y otros jugadores".

"La idea es que futbolísticamente encontremos un buen funcionamiento y podamos jugar bien, como nos gusta a todos. Estamos en un club exigente donde no solamente basta ganar, sino que hay que jugar bien", aseveró.

También se refirió a la situación de Jordhy Thompson en el equipo: "Va a concentrar. Está mucho mejor en lo futbolístico. En la parte deportiva es un jugador importante, es un chico que se ganó un lugar con dedicación. En la parte personal está haciendo una transformación que como club queremos acompañar; que el fútbol lo pueda ayudar a cambiar como persona", comentó.

El clásico entre "caciques" y la UC arrancará a las 15:00 horas de este sábado 15 de abril en el Estadio Santa Laura. Podrás seguir el duelo en la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.