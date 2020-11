Quinteros: Hubo un acercamiento entre los jugadores y la dirigencia, dimos vuelta la página

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, dejó zanjada la polémica entre los jugadores y la dirigencia de Blanco y Negro, luego de un asado realizado durante la semana.

Quinteros dijo en conferencia de prensa que "tenemos la buena noticia de que está todo solucionado, hubo un acercamiento importante entre todos los jugadores y la dirigencia. Compartimos un almuerzo de camaradería con Aníbal Mosa, Hraold Mayne-Nicholls y Marcelo Espina y dimos vuelta la página".

Además, el estratega añadió sobre este tema que "a los hinchas les pido paciencia, se está trabajando muy bien. Los jugadores han solucionado todo lo que tenían pendiente con los dirigentes. Paciencia y a confiar, que con esfuerzo y trabajo vamos a mejorar".

Valdivia, Antofagasta

Sobre los refuerzos, y la opción de Jorge Valdivia, el DT expresó que "no hemos hablado de Valdivia, a pesar de que siempre se nombra para volver. No me ha llegado ningún ofrecimiento por él y por eso no lo hemos analizado. Estamos mirando opciones y viendo jugadores chilenos a disposición".

Acerca del partido ante Deportes Antofagasta, principalmente por el horario del compromiso de las 11:00 horas (14:00 GMT), y sostuvo que "no es un horario ideal, me parece que perjudica a todos por igual. Sería bueno jugar en otro horario para que la gente que trabaja en esas horas también pueda disfrutar y ver fútbol".

"Tenemos la necesidad de sumar puntos para estar más tranquilos y al no tener a Bolados, Mouche, Matías Fernández y Blandi, quien no estará para el próximo partido, se hace más difícil porque pierdes la posibilidad de tener jugadores importantes. Pero los que están a disposición han entrenado muy bien y saben la necesidad".

Finalmente sobre Maximiliano Falcón, flamante incorporación de los "albos", el ex Universidad Católica aseguró que "lo veo trabajar muy bien, puede jugar en defensa o de volante, estamos contentos con él. Para este partido va a ser una alternativa".

El "Cacique" juega este martes contra Antofagasta en el Estadio Monumental y después el sábado contra Palestino en La Cisterna en el inicio de la segunda rueda.