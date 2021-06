Quinteros: Le daremos más minutos a Arriagada, aunque seguimos esperando un delantero con experiencia

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, volvió a recalcar la falta de un centrodelantero con experiencia en el plantel, aunque aseguró que le seguirá dando minutos a los jóvenes, entre ellos, al seleccionado nacional Luciano Arriagada.

"En la primera mitad no pudimos, pero ojalá lo podamos hacer ahora cuando se abra el libro de pases. Esperamos cumplir con los objetivos con ese plantel e intentar ganar la Copa Chile", dijo sobre la opción de fichar un atacante.

"Es importante porque es una posición en la que debes tener experiencia, a un jugador que haya jugado en ligas importantes que te dé la posibilidad de sumar goles en el torneo", complementó.

De todas formas, advirtió que "Arrigada seguramente tendrá más minutos cuando vuelva y que puede seguir cumpliendo con el gol. Es un chico que está creciendo y la experiencia la estamos esperando hace seis meses, pero ya va a llegar".

Mirando a la Copa Chile, Quinteros valoró la regla que obliga a usar dos juveniles en cancha y obliga a tener otros tres en la banca. "Me parece bien que los jóvenes tengan la posibilidad de jugar, sí hay que tener cuidado de no apurar a jugadores que no están preparados, pero acá hay varios y es bueno que jueguen para que se terminen de formar", indicó.

"En este momento de pandemia es bueno que estos chicos se terminen de formar y de madurar. Hay situaciones que son más complicadas como tener cinco como obligación, pero darle la posibilidad en estos torneos a los jóvenes me parece bien. La idea es darle minutos para que crezcan como futbolistas", agregó.

Finalmente, tuvo palabras para la selección chilena y su desafío ante Brasil en Copa América. "Chile en su mejor nivel es fuerte, el tema es que Brasil viene con una continuidad de partidos en los que juega bien y saca resultados, tiene un funcionamiento bien aceitado, pero si Chile consigue jugar en su mejor nivel, puede hacerle partido y ganar, por qué no. Deben defender a muerte muy lejos del arco, trabajar la recuperación para minimizar que Brasil genere ocasiones. No tengo dudas que se van a preparar de la mejor manera para enfrentarlos", sentenció.