Quinteros: Me da pena que se hayan ido jugadores importantes

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, regresó a Chile para sumarse a la pretemporada y se refirió a la salida de algunos jugadores importantes del plantel y también a lo que pretende del 2023.

"Para mí y mi familia fue un año inolvidable, conseguimos el objetivo en Colo Colo y como hincha de la selección salir campeón del mundo nos hizo muy felices, también a Sudamérica", señaló en conversación con los medios en el Aeropuerto de Santiago.

El DT explicó que "dedicaba dos o tres horas a ver jugadores y analizar a los que ofrecían al club para reemplazar a los jugadores que se fueron, que será difícil, y después reforzar el equipo para que sea más competitivo en Copa Libertadores".

"El mercado no es fácil para nosotros, no hay tantos jugadores libres a final de año (...) Para el torneo local vamos a pelear arriba, con el equipo que tenemos, pero la idea es buscar jugadores que nos den más variantes", añadió.

Además, lamentó la salida de figuras como Gabriel Costa, Oscar Opazo y Gabriel Suazo: "Como entrenador, me da pena y dolor que se hayan ido jugadores importantes que a lo mejor no deberían haber salido. Se fueron los dos laterales titulares y Gabriel Costa, debemos buscar jugadores de ese nivel para arriba".

"La idea siempre fue agregar un jugador por línea y reemplazar a los que se van. Si no, no vas a tener un equipo más competitivo (...) No hay tantos jugadores para elegir como Gabriel Suazo, era el mejor jugador chileno de la liga de esta temporada y la anterior. En las negociaciones económicas no me meto, entreno a los jugadores que están a disposición. No queremos traer un jugador que no sea importante durante toda la temporada, queremos traer un jugador igual o mejor que Costa. No es fácil traer un jugador de ese nivel que pueda venir a préstamo por una temporada".

"Todavía tenemos tiempo para conseguir ese jugador extranjero que pueda reemplazar a Costa, queremos un jugador que marque diferencia y sea importante para el equipo. Estoy todos los días en contacto con Daniel Morón, cada jugador que nos ofrecen lo analizamos. Tiene que ser un jugador de experiencia en Copa Libertadores, que venga, se ponga la camiseta y no le pese. Ya tenemos jugadores de proyección en el equipo", finalizó.