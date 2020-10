Quinteros: Me gustó la rebeldía del equipo, salió a buscar el resultado en la adversidad

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, elogió la actitud de sus jugadores, en su primer partido al mando de los "albos", además de criticar el arbitraje de Nicolás Gamboa por el penal cobrado en contra de su escuadra en el primer tiempo.

Quinteros dijo en conferencia de prensa que "me gustó la rebeldía del equipo de salir a buscar el resultado pese a la adversidad. Rescato el segundo tiempo, que fue muy positivo en todo sentido. Hicimos lo que habíamos planificado y entrenado solo en el segundo tiempo y nos alcanzó para sacar un empate. Hay que seguir mejorando y trabajando".

"Tenemos un hermoso desafío. Difícil, pero hermoso: levantar un gigante desde abajo y ponerlo en el lugar donde debe estar. Para eso hay que trabajar mucho este torneo y el año que viene pelear el campeonato", añadió.

En relación al desempeño del arbitro y la tecnología, el DT sostuvo que "sufrió todo Chile ayer con el VAR y hoy nos tocó a nosotros. Se está equivocando y lo sufrimos. Espero que en el futuro no cometan errores con ningún equipo. Separando los goles, el primer tiempo no fue bueno y no era lo que habíamos planificado, pero si pudimos ser protagonistas en el segundo tiempo".

Sobre Luciano Arriagada, delantero de 18 años que anotó el empate en el último minuto, expresó que "necesitábamos frescura con él y diagonales. Es un jugador interesante, tiene futuro y buen juego aéreo. Creo que se hizo justicia".

Finalmente sobre la lesión de Matías Fernández señaló que "es muscular, ojalá no lo deje tanto tiempo fuera. Lo de Bolados fue un calambre, corrió muchísimo y se jugó muchos duelos individuales. Ojalá que no perdamos a Matías por muchos partidos".