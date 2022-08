Quinteros: No fuimos superados, nos ganaron la llave con tres pelotas paradas

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, evitó dramatizar por la eliminación en octavos de final de la Copa Chile, a manos de Ñublense (1-1 en la vuelta en el Monumental y 2-3 en el global), asegurando que en la cancha no se vieron peor que el rival.

En conferencia de prensa en Macul, Quinteros expresó: "Futbolísticamente no fuimos superados, si hubiésemos quedado fuera por lo futbolístico me preocuparía pero eso no fue así. En el partido de 180 minutos (llave) nos ganaron con tres pelotas paradas. El primer tiempo allá puede haber sido un partido apagado, pero después Colo Colo jugó bien".

Además, salió al paso de las críticas contra Gabriel Costa: "Tiene bajones futbolísticos pero tenemos que recuperarlo, porque cuando lo hace vuelve mejor. Ya nos pasó dos veces en la temporada".

Al mismo tiempo, no quiso reconocer que se complica ante el Ñublense de Jaime García: "No solo nos pasa con ellos, a veces también con otros equipos. Colo Colo presiona arriba, deja espacios atrás, de eso se aprovechan los rivales".

"Tenemos que proponer, jugar como equipo grande, más allá del resultado jugamos siempre en campo rival y después siempre hubo atenuantes", añadió al análisis el ex Universidad Católica.

Finalmente, habló de las lesiones de Juan Martín Lucero y Matías Zaldivia: "Son jugadores importantes. Ojalá no sean graves las lesiones y tenerlos para el próximo partido ante Unión La Calera", a jugarse el próximo domingo a las 17:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar" por la fecha 23 del Campeonato Nacional.