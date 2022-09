Quinteros: No he visto en el torneo un equipo que nos haya superado futbolísticamente

Luego del 4-0 sobre Unión Española en el Estadio Monumental, el entrenador de Colo Colo Gustavo Quinteros analizó el resultado en conferencia de prensa, destacando la regularidad de los albos en la actual campaña, donde son líderes.

"Yo creo que el equipo viene jugando bien desde hace un tiempo. En el juego no mejoramos mucho, nada más que hoy el equipo concretó y fue eficaz. Cuando sos eficaz y hacés el gol parece que jugás mucho mejor que el rival, pero ya lo veníamos haciendo", dijo tras el encuentro.

"Tenemos un equipo que durante la temporada ha sido muy regular. Pese a jugar a nivel internacional nos mantuvimos siempre arriba, jugando bien. Por supuesto, soñamos con el campeonato desde 2020; desde que llegué a Colo Colo. No podemos decir que está ganado, pero estamos más cerca", agregó respecto a la ventaja alba en la tabla.

"Yo nunca estuve preocupado por el juego del equipo. Todos los partidos hacemos goles, pero menos de las ocasiones que generamos", sumó.

Respecto a las derrotas con Ñublense y La Calera, el DT dijo que pasaron más por errores en pelotas paradas que en el rendimiento. "No he visto, hasta ahora, en el torneo un equipo que nos haya superado futbolísticamente, aún cuando perdemos. Eso me deja mucho más tranquilo. Esta semana trabajamos mucho el balón detenido. Se aprende de los triunfos y se aprende de las derrotas", cerró.