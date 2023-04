Quinteros: No jugamos bien, debemos mejorar y recuperar para enfrentar a Boca Juniors

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, se mostró disconforme con la deslucida igualdad de su escuadra ante Unión La Calera y adelantó el duelo copero con Boca Juniors, donde habrá que corregir aspectos de conexión colectiva.

"Fue un partido que no jugamos bien. No tuvimos elaboración. En el primer tiempo tuvimos un poquito más la pelota, pegábamos la vuelta o intentabamos progresar con juego asociado, pero en el segundo tiempo perdimos muchas pelotas", expresó en conferencia de prensa.

"No aguantamos casi nunca arriba. Las dos veces que pudimos generamos dos ocasiones, pero no tuvimos. Ellos tuvieron dos o tres situaciones también, pero no hubo un partido donde se generaron situaciones claras jugando bien al fútbol", agregó.

Quinteros puntualizó que "no hubieron muchas diferencias" y ante ello "tenemos que mejorar para el miércoles. Enfrentamos a un equipo difícil (Boca)". El DT esperará las revisiones físicas de Marcos Bolados y destacó que Leonardo Gil volverá a estar disponible en Libertadores tras su suspensión. "Esperemos que el equipo juegue mucho mejor y podamos superar al rival", indicó.

Además, el estratega se refirió a la competencia de Fernando de Paul y Brayan Cortés en el arco y se mostró "tranquilo y cualquiera de los dos puede atajar y hacerlo bien. Hasta ahora los dos han andado muy bien". Para Gustavo, "el problema a lo mejor lo tenemos en la generación de fútbol".

También apuntó al cansancio del plantel antes de recibir a Boca: "Más que trabajar hay que recuperar, porque están jugando casi siempre los mismos y lo estamos sintiendo. Hoy terminaron jugando seis jugadores menores de 20 años. Estamos esperando recuperaciones para tener más variantes y fortalezas, sobre todo cuando se juegan partidos seguidos".

El desafío de Colo Colo contra los "Xeneizes" en la Libertadores será el miércoles 3 de mayo en el Estadio Monumental, a partir de las 20:00 horas.