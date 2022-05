Quinteros: No sé por qué me hablan de La Roja, yo estoy en Colo Colo, no le mientan a la gente

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se mostró molesto por preguntas sobre la selección chilena, asegurando que su foco está en el "Cacique", el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

En su llegada al Aeropuerto "Arturo Merino Benítez" desde Argentina, Quinteros dijo: "Muchachos no sé por qué me hablas de la selección, yo estoy en Colo Colo. No le mientan a la gente. Mi enfoque está en el domingo y el miércoles".

Además, habló de la dura goleada sufrida ante River Plate: "Los jugadores saben que esa no es la diferencia entre un equipo y otro, y los jugadores lo saben. Cometimos errores y estábamos disminuidos en defensa".

"Trataremos de ganarle el miércoles a Fortaleza y clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores. No estamos pensando en la Sudamericana", dijo en la misma línea el argentino-boliviano.

Junto con esto, el estratega volvió a cuestionar a los responsables de los incidentes en la barra: "Hay un grupo de cinco o 10 personas que nos están perjudicando. Esos chicos tienen que cambiar, porque ahora vamos a jugar sin público y a los hinchas de verdad los necesitamos. Necesitamos 30 o 40 mil personas en los partidos, si no están es como jugar con un futbolista menos".

Finalmente, reconoció que hará rotación este domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio El Teniente de Rancagua contra O'Higgins.