Quinteros: No terminamos jugando como esperamos, pero el equipo ya muestra lo que quiero

Gustavo Quinteros repasó el sufrido triunfo de Colo Colo sobre Audax Italiano y asumió el bajón tras el descanso, pero rescató lo mostrado en el arranque del duelo, que se acercó a su ideal para el funcionamiento del equipo.

"Creo que jugamos un buen primer tiempo. El equipo jugó como yo quiero que juegue; como jugó los 60-65 minutos contra Boca. Siempre en busca del resultado, jugando en campo rival y ser protagonista generando situaciones", inició en su conferencia de prensa.

"Después perdimos mucho la pelota. Cuando estuvieron (Leonardo) Gil y (Carlos )Palacios en el campo tuvimos más la posesión. Pero, no aguantábamos mucho en campo rival ni presionábamos como el primer tiempo. Permitimos que nos compliquen", continuó.

"No terminamos jugando como queremos, pero el equipo ya muestra lo que quiero. Es una satisfacción, y también haber logrado los tres puntos", sumó en su análisis.

Respecto a fallos técnicos, el DT aseguró que "el error más grande fue no tener la posesión", pero "a veces las características de los jugadores no permite eso". Quinteros esgrimió que ahora vienen "con jugadores que hace como un mes o dos que no juegan; entraron varios de ellos y se nota la falta de fútbol".

"Bueno, son cosas que nos pasan hace mucho tiempo. Desde el inicio de la temporada que venimos con mala suerte con las lesiones", apuntó. Además aseguró que a Leandro Benegas y Darío Lezcano "aún les falta futbolísticamente" y "no tenemos otros jugadores en esa posición"; elemento que ha destacado constantemente con el paso de las semanas.