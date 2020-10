Quinteros reiteró su fe en el plantel de Colo Colo y prometió al hincha que no habrán problemas de camarín

Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, analizó sus primeros días al mando del "Cacique" y reiteró su fe en los jugadores, asegurando que están capacitados para dar vuelta la mala situación futbolística, que los tiene en el penúltimo lugar de la tabla. Y además prometió a los hinchas que no habrán más conflictos internos en el club.

"Cuando, como pasa en muchos equipos grandes, se hablan muchas cosas que no son ciertas. No tengo nada malo que decir de Colo Colo, los entrenamientos son buenos, los jugadores tienen predisposición para entrenar, escuchar. Veo ganas y voluntad. Quiero decirle al hincha que no se preocupe, que dentro del camarín no habrán problemas. Estoy acostumbrado a manejar camarínes con gente importante", declaró Quinteros al CDF.

El estratego, campeón con Universidad Católica en 2019, también comentó que nunca sintió "temor" por llegar a un club en crisis.

"Analicé las opciones, pero lo más importante es que vi al plantel. No tengo dudas que tienen condiciones para estar arriba siempre, peleando los primeros lugares. Me tocó tomarlo en esta posición, que se agravó por el tema de la pandemia, que sucedieron cosas, pero tengo fe que se va a revertir", expresó.

En la misma línea, volvió a mencionar los problemas físicos del equipo, recordando que tras el primer partido tuvo tres lesionados.

"Esto va a demandar un poco tiempo más, pero cuando estén todos, trabajaremos de mejor manera, jugaremos distinto y sacaremos resultados", agregó.

"La idea mía siempre fue llegar, cambiar lo que se pueda hacer en los primeros días, y tener resultados que den tranquilidad, por la motivación de los jugadores. No tengo dudas que para el final del torneo van a jugar bien y llegarán a donde pueden llegar", precisó.

Finalmente, explicó que uno de los problemas actuales del equipo se debe a la forma de defender cerca del arco, por lo que debe convencer a los jugadores de que deben alejarse lo más posible del pórtico.

"Ellos, instintivamente, cuando fuimos ganando el partido, fuimos cediendo, nos metimos atás y eso fue un error. Tenemos que trabajar mucho, jugar los 90 minutos de la misma forma, sin importar el resultado. Pero eso se logra con convencimiento", cerró.