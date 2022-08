Quinteros remarcó su molestia por el tema de los aforos: Se está castigando a la gente del fútbol

El entrenador de Colo Colo Gustavo Quinteros insistió en su molestia por el tema de los aforos en los estadios. Luego del triunfo sobre Antofagasta en el Monumental, el estratega aseguró que se le está haciendo un daño a la actividad al no haber flexibilidad en estas medidas.

En rueda de prensa, el DT de los albos expresó que: "Apelamos al sentido común del Presidente (Gabriel Boric) y la Seremi. Se está castigando a la gente del fútbol, hay recintos más pequeños repletos de gente y cerrados. Me parece muy injusto, no debería existir esas diferencias en la sociedad".

"Buscamos que vuelva la gente al estadio y también hemos hecho un llamado de atención a esos hinchas que se han equivocado. Hoy sería fantástico que vuelva la gente, que alienten a sus equipos", recalcó.

Por otro lado, Quinteros no escondió su frustración por la cantidad de ocasiones de gol desperdiciadas ante los nortinos, apuntando que: "No tengo duda que Colo-Colo fue más futbolísticamente, pero no pudimos plasmar en el resultado la superioridad. Faltó precisión, queda trabajo para la semana".

"Cuando los partidos son cerrados tenemos que hacer bien la pelota parada. Tenemos buenos ejecutantes y cabeceadores, le dedicamos al menos 1 día a la semana y a veces 2 a la pelota detenida a favor y en contra", aclaró.

Finalmente, tuvo palabras para el rendimiento del joven Alexander Oroz. "Estaba impreciso, hoy tuvo para definir algunas muy claras. En ese caso lo mejor era buscar otra alternativa como Zavala. Lo positivo es que Alexander suma minutos y tenemos alternativas", mencionó.