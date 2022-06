Quinteros sobre ausencia de refuerzos: El director deportivo está tratando de solucionar el problema

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, expresó su preocupación en el retraso de las negociaciones con potenciales refuerzos y aseguró que la gerencia deportiva comandada por Daniel Morón está trabajando para sellar el fichaje de algunos de los jugadores de la lista que él mismo le entregó para esta ventana de pases.

"Estoy todo el tiempo en contacto con nuestro gerente deportivo, y él está trabajando en ese tema, y está tratando de solucionar el problema lo antes posible, para que los jugadores lleguen y podamos fortalecer el equipo. Esperamos que antes del cierre del libre de pases podamos incorporar a esos jugadores que nos den más variantes", dijo Quinteros respecto al tema.

"La idea es contar con tres jugadores para sumarlos ahora, competir con ellos, asegurar la clasificación a Copa Libertadores para competir con el mismo plantel para la siguiente temporada. Uno sería el reemplazo de (Emiliano) Amor, que estará por un más de meses más, y serían dos jugadores más para fortalecer y tener variantes en un plantel que jugará Copa Chile, Sudamericana y Torneo Nacional, que es el objetivo principal nuestro", añadió.

Quinteros explicó que la lista de potenciales refuerzos la diseñó él, mas no tiene injerencia en las negociaciones.

"Benegas estaba en la lista hace un tiempo. El director deportivo tiene la lista, y ya es tema del club sumar jugadores que uno presentó en su momento, y ahora a mitad de año no hay tanto jugador libre o tantas posibilidades. Varios se fueron a otros clubes, y esperamos que podamos sumar a los jugadores que aún están en la lista", expresó.

"Yo me aparto de las negociaciones. Nuestra idea es tener más variantes, más alternativas de reemplazos. Nosotros damos los nombres y en las negociaciones no sabemos. Dependemos de que esas negociaciones terminen en un acuerdo y hasta ahora no se han logrado y esperamos que antes del cierre de pases podamos sumar y tener variantes", complementó.