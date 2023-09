Quinteros sobre Pizarro y Thompson: Peleo para darles segundas oportunidades y tratar de que cambien

La ausencia de Jordhy Thompson y Damián Pizarro se hizo sentir en el ataque de Colo Colo durante el Superclásico con la U que terminó en igualdad 1-1, y fue el técnico de los albos Gustavo Quinteros el que se explayó sobre la decisión de no convocar a ninguno de los dos jugadores por un acto de indisciplina.

En rueda de prensa, el DT del "Cacique" se refirió al episodio en que se vieron envueltos ambos jóvenes jugadores, quienes asistieron a una "pichanga" que incluso tuvo una pelea a golpes de por medio.

"Entiendo que a ellos no se les pudo dar una educación que otros sí la tienen, por eso yo peleo para darles segundas oportunidades y tratar de que cambien. Son chicos muy talentosos y muy buenos para entrenar. Yo nunca tuve que decirle nada a ninguno sobre su manera de entrenar, pero eligen un camino que no es el correcto y nosotros que estamos a cargo de grupos trabajamos para que se recuperen", declaró Quinteros.

"No tenemos que castigarlos para siempre sino que recuperarlos. El problema que tuvo Jordhy (Thompson) en el pasado no tiene que ver con esto de ahora, este tema tiene que ver con las ganas que tienen estos chicos de jugar todo el tiempo al fútbol y el entorno que tienen no los ayuda para nada", agregó.

Así mismo, el entrenador mencionó que: "Como club y cuerpo técnico tenemos que ver la posibilidad de separarlos de ese entorno que los perjudica profesionalmente. Damián está convocado a la selección y es una pena que tengamos que hablar de este comportamiento, pero son jóvenes y cometen errores".