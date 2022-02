Quinteros: Solari puede jugar en cualquier club grande y hasta en la selección, pero es decisión de él

Gustavo Quinteros conversó con los medios de comunicación en una nueva conferencia de prensa desde el Estadio Monumental, donde se refirió de forma cauta a una eventual nacionalización de Pablo Solari para jugar por La Roja en el futuro.

"Él es jugador argentino, joven, que vino a Colo Colo, donde creció como futbolista y hoy es uno de los jugadores más importantes del plantel, y donde siempre hace cosas importantes. La decisión de tomar una nacionalidad, es algo muy propio, muy personal", dijo.

"Es distinto a lo mío, porque yo me nacionalicé boliviano después de un año para no ocupar cupo de extranjero y no estaba considerado para la selección. Después me convocaron y acepté con mucho gusto", añadió.

"Acá yo no puedo dar mi opinión, pero sí puedo decir que él es muy profesional", expresó.

"Es un jugador con un techo muy alto. Yo no tengo dudas que puede jugar en cualquier club grande del mundo y hasta en la selección, pero es una decisión de él y nosotros no podemos tomar una opinión sobre esto", dijo, cerrando el tema.

Solari es uno de los titulares indiscutidos de Colo Colo, que marcha cuarto en el Campeonato y enfrentará en casa a Audax Italiano este sábado 19 de febrero, a partir de las 18:00 horas.