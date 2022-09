Quinteros: Suazo es uno de los que seguramente va a emigrar al final del campeonato

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, abordó en conferencia de prensa las informaciones que surgieron sobre eventuales partidas de Gabriel Suazo y Maximiliano Falcón a final de la temporada, aunque sostuvo que no hay ofrecimientos por los futbolistas.

En diálogo con los medios en el Estadio Monumental, Quinteros expresó: "No tengo duda que varios de los jugadores que tenemos van a tener posibilidades de salir. No podemos hablar de jugadores que se van cuando no hay una oferta oficial. Gabriel Suazo es un jugador que tuvo un nivel altísimo, no dudo que será uno de los jugadores que seguramente va a poder emigrar a fin de campeonato y a equipos importantes, de Sudamérica o Europa, no tengo dudas".

"Lo de Falcón, es algo de su representante, que no puede decir nada, del club no me han comunicado que haya llegado una oferta oficial por él", agregó.

Además, tuvo palabras sobre el duelo ante Unión Española: "La idea es seguir jugando bien y elevar el porcentaje de concretar las ocasiones generadas. Tenemos muchas llegadas y debemos concretar algunas más".

"La pelota parada la hemos trabajado mucho más y llegamos bien al partido. Esperamos corregir esa parte que nos ha hecho perder puntos los últimos partidos", dijo en la misma línea.

Para este compromiso no estará disponible César Fuentes, pese a que se recuperó de su lesión y se pensaba que podía aparecer, incluso, en la titularidad del elenco de Macul.

"César está muy bien, pero todavía no lo convocamos. Esperamos primero un amistoso el domingo y ahí veremos cómo está realmente. A partir del próximo partido seguramente podrá estar a disposición. Es importante para nosotros", dijo.

Quien sí estará es Juan Martín Lucero: "Ahora está muy bien, entrenó muy bien estos días y está a disposición para jugar".

También aprovechó el impulso para explicar la larga ausencia del juvenil Luciano Arriagada, que se va Atlético Paranaense a final de temporada: "Hace un mes y medio más o menos no viene entrenando normal, por eso no está a disposición. Hoy tampoco entrenó. Cuando no está Lucero tenemos que reemplazar con (Marcos) Bolados o (Gabriel) Costa".

Finalmente, mostró su alegría por el regreso masivo de los hinchas, que pueden ser 37.000 en este duelo, pero invitó también a los fanáticos a "cuidar su casa".

El Colo Colo-U. Española será este jueves a las 19:00 horas (23:00 GMT) en Pedreros.