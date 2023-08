Quinteros y el pase en Copa Chile: Hasta la expulsión quedé conforme, después el partido no fue natural

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, repasó la victoria por la mínima ante Palestino que lo instaló en la final Centro Norte de Copa Chile y se mostró feliz por la primera media hora de su escuadra, que se vio afectada por una tarjeta roja.

"Se puede analizar mejor hasta que vino la expulsión. En un 11 contra 11 Colo Colo jugó bien, estuvo en campo rival, tuvo la pelota la pelota. Tuvimos muchas aproximaciones dentro del área. Se jugó bien. Después se emparejó mucho el partido, nos atacaron y nos llegaron con muchos centros", dijo en conferencia de prensa.

"Fueron situaciones peligrosas del rival, pero pasó cuando ya estábamos un hombre menos. No aguantamos la pelota arriba. Bueno, tenemos que analizar mucho hasta la expulsión. Hasta ese momento me dejó conforme, después el partido fue distinto; no fue natural", añadió.

"En la expulsión de Jeyson (Rojas) me pareció que no tuvo intención, pero no sé el reglamento. El va por la pelota y le pega en la cara al rival. A partir de eso los jugadores tuvieron que correr mucho más, era el momento ideal para cambiar, rotar y cuidar los jugadores. Tenemos que jugar una final más en el Campeonato Nacional. Lo bueno es que todos terminaron bien, enteros y sin molestias", expresó respecto a la tarjeta roja en sus filas.

También destacó la buena actuación de Brayan Cortés. El tuvo una peligrosa de (Maximiliano) Salas en el primer tiempo que la tapa bien y en segundo tiempotuvo dos que tapa bien, con buenos reflejos. Todos los partidos quedamos siempre conformes con los arqueros, y hoy él fue fundamental; fue uno de los pilares para mantener esa ventaja. Estamos muy contentos con él.

Además tuvo palabras positivas para Damián y Vicente Pizarro. Sobre el atacante resaltó que "a lo mejor la gente no lo ve, pero hace muchas diagonales, abre defensas. Gana por potencia y velocidad, siempre genera situaciones a favor. Es un chico que hace mucho por el equipo. Todos los espacios que genera lo aprovechan los jugadores que llegan al área. Estoy muy contento con él, ojalá que pueda empezar a convertir más".

"'Vicho' tiene muchas condiciones, cuando tiene la pelota es dificil que falle un pase. Le estamos pidiendo que se convierta en un interior con llegada al área. Hoy convierte y eso no lo hacía, de a poco agrega cosas que lo van a beneficiar y lo harán un jugador más completo. Cada vez que juega lo hace muy bien", aseveró.

"Maximiliano Falcón, que creo le queda una fecha en el torneo, nos vino bárbaro para la Copa Chile, porque veníamos con los centrales jugando muchos partidos. Alan saldivia estaba cargado con una molestia y cuando uno tiene la posibilidad de rotar con buenos jugadores, lo hacemos. Falcón tuvo un muy buen partido, como la mayoría", sumó al análisis.

Por otro lado, aclaró el motivo de la suplencia de Carlos Palacios y Esteban Pavez. "Son jugadores importantes y titulares. Pavez siempre quiere jugar por más que tenga molestias la idea era que no juegue, pero insitió que quería estar y se sentía bien. Queríamos cuidarlos. Palacios cuando entró cambió el partido, genera mucho fútbol.